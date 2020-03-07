07 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Nzonzi yaktı

Nzonzi yaktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Aslan'daki kötü futbolu sonrası devre arasında gönderilen Steven Nzonzi, Rennes'in de başını yaktı.

Aslan'daki kötü futbolu sonrası devre arasında gönderilen Steven Nzonzi, Rennes'in de başını yaktı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun hatasından Rennes 2 gol yedi. Takımı 'e elenerek Fransa Kupası'nda finale çıkma şansını yitirdi. Oyuncu sert şekilde eleştirildi.
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