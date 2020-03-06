06 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

Murillo’yu ezdi geçti

Murillo’yu ezdi geçti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.03.2020

Galatasaray, Luyindama sakatlanınca devre arasında Murillo’yu istemişti. Ancak eşinin baskısıyla La Liga’nın yolunu tuttu. Terim stoperde ön libero Donk’u tercih ederken Galatasaray, ikinci yarının başlamasıyla 8’de 8 yaptı ve sadece 3 gol yedi.

Galatasaray, Luyindama sakatlanınca devre arasında Murillo'yu istemişti. Ancak eşinin baskısıyla La Liga'nın yolunu tuttu. Terim stoperde ön libero Donk'u tercih ederken Galatasaray, ikinci yarının başlamasıyla 8'de 8 yaptı ve sadece 3 gol yedi. Murillo'nun formasını giydiği Celta ise 7 maçta sadece 2 kez kazandı. 5 de gol yed

DONK BABA!
Galatasaray'da tam anlamıyla Ryan Donk fırtınası yaşanıyor... Hollandalı oyuncu, defanstaki başarılı performansının yanı sıra hücumda da parlıyor. Fenerbahçe derbisinde golünü atan başarılı futbolcu, maçında da 1 gol ve 1 asistle oynadı. Oldukça güzel Türkçe konuşan ve yerli isimlerle de çok iyi anlaşan Donk'a Galatasaray'da herkes "baba

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