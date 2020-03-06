06 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

Falcao'ya büyük şok! Listede onun da adı var...

Dünyaca ünlü Portekizli menajer Jorge Mendes çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncuların paralarını aklayıp vergi kaçırmakla suçlanıyor. Polis, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao'nun da banka hesaplarını inceliyor. Hesapları incelenen futbolcular arasında James Rodriguez, Iker Casillas, Jackson Martinez gibi yıldız isimler de yer alıyor.

Falcao'ya büyük şok! Listede onun da adı var...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.03.2020

'e büyük şok... Portekizli futbol menajeri Mendes, çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncuların paralarını aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma altına alındı.

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