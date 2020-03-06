06 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

Kim kadro dışı kalacak

Kim kadro dışı kalacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.03.2020

Lemına’nın iyileşmesi ve Belhanda’nın da cezasını tamamlaması ile Galatasaray’da tüm lejyonerler karşısında görev alabilecek düzeye geldi.

Lemına'nın iyileşmesi ve Belhanda'nın da cezasını tamamlaması ile Galatasaray'da tüm lejyonerler karşısında görev alabilecek düzeye geldi. Kadrosunda 14 yabancısı bulunan sarı-kırmızılı ekipte Sivas- spor maçında kimin tribüne çıkacağı merak edilmeye başladı. Terim'in, zorlu deplasmanda Sekidika ile Linnes'i kadroya almayı düşünmediği öğrenildi.
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