06 Mart 2020, Cuma
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İstanbul'a dönmese kral olurdu
Giriş Tarihi: 06.03.2020
Menajer Roggi, Terim ile ilgili ilginç bir detay paylaştı.
Fatıh Terim, Galatasaray'ı bir kez daha şampiyonluk potasına sokarken başarılı çalıştırıcı ile ilgili yıllar sonra bir gerçek ortaya çıktı. Terim'in Fiorentina ve Milan'ın başına geçmesinde büyük payı olan İtalyan menajer Moreno Roggi, Radio Kiss Kiss'te canlı yayına katıldı. Fiorentina eski Başkanı Cecchi Gori'yle ilgili bilgi veren Roggi, konu Terim'e gelince, önemli bir bilgiyi paylaştı: Milan'dan ayrıldıktan sonra İnter ve Roma benimle temas kurdu. Terim'i istiyorlardı. Ancak O Galatasaray'a dönmek için çıldırıyordu. İstanbul'a dönmemiş olsaydı, döneminin en büyük teknik direktörü olabilirdi.
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