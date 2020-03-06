06 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

İstanbul'a dönmese kral olurdu

İstanbul'a dönmese kral olurdu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.03.2020

Menajer Roggi, Terim ile ilgili ilginç bir detay paylaştı.

Fatıh Terim, Galatasaray'ı bir kez daha şampiyonluk potasına sokarken başarılı çalıştırıcı ile ilgili yıllar sonra bir gerçek ortaya çıktı. Terim'in Fiorentina ve Milan'ın başına geçmesinde büyük payı olan İtalyan menajer Moreno Roggi, Radio Kiss Kiss'te canlı yayına katıldı. Fiorentina eski Başkanı Cecchi Gori'yle ilgili bilgi veren Roggi, konu Terim'e gelince, önemli bir bilgiyi paylaştı: Milan'dan ayrıldıktan sonra İnter ve Roma benimle temas kurdu. Terim'i istiyorlardı. Ancak O Galatasaray'a dönmek için çıldırıyordu. İstanbul'a dönmemiş olsaydı, döneminin en büyük teknik direktörü olabilirdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması! İlk hedefim... Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması! "İlk hedefim..."
Taraftarın tepkisini çekmişti! Sezon sonunda gidiyor... Taraftarın tepkisini çekmişti! Sezon sonunda gidiyor...
Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu "Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör