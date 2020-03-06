Belhanda’dan şok istek

G.Saray’ın yollarını ayırmayı planladığı Faslı oyuncunun menajeri, yeni sözleşme isteğini yönetime bildirdi.

Bu sezon gösterdiği kötü performans sonrası şimşekleri üzerine çeken Younes Belhanda şok etti!.. Galatasaray yönetiminin yeni sezon öncesi mutlaka yolları ayırmayı planladığı Faslı futbolcunun menajeri William D'Avilla, Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçerek 'yeni sözleşme' isteğini bildirdi. 2021'de sözleşmesi bitecek olan Belhanda'nın Türkiye'de çok mutlu olduğu ve en az 3 yıl daha kalmak istediği belirtiliyor. Ancak yönetim kesinlikle yıldız futbolcunun isteğine soğuk bakıyor.

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