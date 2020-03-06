06 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

Belhanda’dan şok istek

Belhanda’dan şok istek
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 Giriş Tarihi: 06.03.2020

G.Saray’ın yollarını ayırmayı planladığı Faslı oyuncunun menajeri, yeni sözleşme isteğini yönetime bildirdi.

Bu sezon gösterdiği kötü performans sonrası şimşekleri üzerine çeken Younes şok etti!.. Galatasaray yönetiminin yeni sezon öncesi mutlaka yolları ayırmayı planladığı Faslı futbolcunun menajeri William D'Avilla, Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçerek 'yeni sözleşme' isteğini bildirdi. 2021'de sözleşmesi bitecek olan Belhanda'nın 'de çok mutlu olduğu ve en az 3 yıl daha kalmak istediği belirtiliyor. Ancak yönetim kesinlikle yıldız futbolcunun isteğine soğuk bakıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması! İlk hedefim... Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması! "İlk hedefim..."
Taraftarın tepkisini çekmişti! Sezon sonunda gidiyor... Taraftarın tepkisini çekmişti! Sezon sonunda gidiyor...
Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu "Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör