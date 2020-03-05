Galatasaray'da Radamel Falcao'ya talip var!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Radamel Falcao için Arjantin basınından şok bir iddia geldi! Sarı-kırmızılı takıma büyük beklentilerle transfer olan ve ilk devrede sakatlığı nedeniyle istenileni veremeyen tecrübeli golcü, ikinci yarıya bomba gibi geri dönmüş ve takımının gol yükünü üstlenmişti. Arjantin basınındaki habere göre River Plate, Kolombiyalı golcüyü transfer etmek için Cimbom'un kapısını çalacak.

Radamel Falcao, ligin ilk devresinde sakatlığı nedeniyle bir çok maç kaçırmış ve beklenilen katkıyı sağlayamamıştı. Galatasaray formasıyla çıktığı son 8 haftada 7 gol atan 33 yaşındaki golcü, attığı gollerle Süper Lig'de adından söz ettirmeye başladı. Sakatlığını tamamen atlatan Kolombiyalı forvet, Cimbom'un gol yükünü de sırtladı.

Deneyimli forvetin bu yükselişi geniş yankı uyandırırken, Falcao'ya sürpriz bir talip çıktı.

RIVER PLATE CİMBOM'UN KAPISINI ÇALACAK

Arjantin basınının öne çıkardığı haberde, önümüzdeki sezon iddialı bir takım kurmayı amaçlayan River Plate, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak istiyor.





YUVAYA DÖNMEK İSTİYOR

Haberde, Falcao'nun da kariyerindeki son takımın Galatasaray olmadığı ve yuvaya dönmeyi istemesinin bu transfer olasılığını güçlendirdiği belirtildi. Radamel Falcao'nun kendisi ve ailesinin İstanbul'da rahat olmasına rağmen kariyerine son vermeden başka bir takıma gitmek isteyen yıldız futbolcunun hayalinin Güney Amerika'ya dönmek olduğu bildirildi.

MARADONA ETKİSİ YAPAR

Ayrıca söz konusu haberde Falcao'nun River Plate ekibine dönmesinin, Maradona'nın Boca'ya dönmesi gibi bir etki yaratacağı ifade edildi.

HALA SAYGI GÖRÜYOR

'El Tigre' lakaplı futbolcunun El Monumental'deki macerasının ülkesinde unutulmadığı ve hala büyük saygı gördüğü ifade edildi.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Falcao, formasına kavuşmasıyla birlikte formuna kavuştu. Süper Lig'de 12 maça çıkan Kolombiyalı futbolcu 8 gole imza attı.

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