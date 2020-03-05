05 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da kesik yiyecek oyuncular belli oldu!

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GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.03.2020

Galatasaray'da, 'nın iyileşmesi ve Younes Belhanda'nın cezasının sona ermesiyle birlikte kadroya alınabilecek yabancı sayısı arttı. Statü gereği 21 kişilik kadroya 12 yabancı alabilen Galatasaray'da 'in, hangi isimleri takımdan keseceği de belli oldu.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve Younes Belhanda'nın da cezasının bitmesiyle beraber Cimbom'da, 14 yabancının hepsi de oynayabilecek durumda bulunuyor.

Statü gereği 21 kişilik maç kadrosunda, 12 yabancı bulundurabileceği için diğer 2 yabancının kadroya alınmaması gerekiyor. Bu nedenle hangi isimlerin takımdan kesileceği merak konusu olmuştu.

Skorer'in haberine göre; bu konuda ilk tercihin Sekidika olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanatlarda Feghouli ve Onyekuru'nun formu ayrıca Ömer, Adem, Belhanda ve Jimmy Durmaz gibi isimlerin de kanatta alternatif olması, 'in karar vermesini kolaylaştırıyor. Bu nedenle Jesse Sekidika bundan sonraki süreçte diğer yabancılarda sorun olmadığı sürece maç kadrolarına zor girecek gibi görünüyor.

LINNES İSTENEN DÜZEYDE DÖNÜŞ SAĞLAYAMADI

Galatasaray'da 14 yabancının sorunsuz olduğu ortamda Sekidika ile beraber diğer zayıf halka ise Martin görülüyor. Bunda Norveçli oyuncunun istenen düzeyde dönüş yapamaması ile beraber Saracchi ile Mariano'nun formunun da etkili olduğu belirtiliyor. Yine iki bek için Ömer ve Şener'in alternatif olarak görülmesi de, teknik kadronun kararında belirleyici olacak.

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