03 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Zorlu seri başlıyor

Zorlu seri başlıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Üst üste 8 maçını kazanan Galatasaray'ı 5 maçlık kritik bir periyot daha bekliyor.

Üst üste 8 maçını kazanan Galatasaray'ı 5 maçlık kritik bir periyot daha bekliyor. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren deplasmanı ile başlayacak seri, derbisi ile devam edecek. Aslan, Rize (D) ve Gaziantep ile karşılaştıktan sonra ve yine liderlik yarışındaki Başakşehir ile mücadele edecek.

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