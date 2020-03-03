Zorlu seri başlıyor

Üst üste 8 maçını kazanan Galatasaray'ı 5 maçlık kritik bir periyot daha bekliyor.

Üst üste 8 maçını kazanan Galatasaray'ı 5 maçlık kritik bir periyot daha bekliyor. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Sivasspor deplasmanı ile başlayacak seri, Beşiktaş derbisi ile devam edecek. Aslan, Rize (D) ve Gaziantep ile karşılaştıktan sonra ve yine liderlik yarışındaki Başakşehir ile mücadele edecek.

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