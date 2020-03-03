03 Mart 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
İlk yarı 10 ikinci yarı 21 puan topladı
Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 Giriş Tarihi: 03.03.2020
Galatasaray, Süper Lig'in ilk 7 haftasında karşılaştığı takımlara karşı toplamda 10 puan toplayabilmişti.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk 7 haftasında karşılaştığı takımlara karşı toplamda 10 puan toplayabilmişti. Ancak büyük bir çıkışa imza atan sarı-kırmızılılar aynı takımlara karşı ikinci yarıda tüm maçlarını kazanarak 21 puan topladı. Ligin 16. haftasında 24 puanla 7. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, son 8 maçının tamamını kazanarak 24 puan topladı ve zirve yarışına dahil oldu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...