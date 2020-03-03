İlk yarı 10 ikinci yarı 21 puan topladı

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 7 haftasında karşılaştığı takımlara karşı toplamda 10 puan toplayabilmişti.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 7 haftasında karşılaştığı takımlara karşı toplamda 10 puan toplayabilmişti. Ancak büyük bir çıkışa imza atan sarı-kırmızılılar aynı takımlara karşı ikinci yarıda tüm maçlarını kazanarak 21 puan topladı. Ligin 16. haftasında 24 puanla 7. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, son 8 maçının tamamını kazanarak 24 puan topladı ve zirve yarışına dahil oldu.

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