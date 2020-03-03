03 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Hazırlıklar başladı

Hazırlıklar başladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. 3-0 kazanılan maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç yaptı. Bugün izin yapacak olan sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına çarşamba günü devam edecek. Sakatlığı bulunan Lemina dün kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel çalışmalarını sürdürdü.

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