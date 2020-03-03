03 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Seri kendini buldu

Seri kendini buldu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.03.2020

İlk yarıda dökülen Michael Seri de Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi oldu.

İlk yarıda dökülen Michael Seri de Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi oldu. Nzonzi'nin ayrılması ve Belhanda'nın kulübeye çekilmesi ile sazı eline alan tecrübeli futbolcu, hem 6 hem de 8 numara da etkili olarak Terim'in demirbaşlarından birisi haline geldi.

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