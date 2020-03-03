Seri kendini buldu

İlk yarıda dökülen Michael Seri de Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi oldu.

İlk yarıda dökülen Michael Seri de Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi oldu. Nzonzi'nin ayrılması ve Belhanda'nın kulübeye çekilmesi ile sazı eline alan tecrübeli futbolcu, hem 6 hem de 8 numara da etkili olarak Terim'in demirbaşlarından birisi haline geldi.

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