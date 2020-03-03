Rakiplerini salladı
Cimbom, Fatih Terim ile üst üste 3. şampiyonluğa koşarken F.Bahçe ve Beşiktaş sancılı süreçlerden geçiyor
Galatasaray yeni bir şampiyonluğa daha yelken açarken, teknik direktör Fatih Terim'le çıkılan bu yolculuk sırasında ezeli rakipleri sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın görevine son verildi... Galatasaraylı taraftarların iddiasına göre Ali Koç, Yanal'ın geçen hafta istifasını "Derbide alınan yenilgi sonrasında gitti" dedirtmemek için kabul etmedi. Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçtiği günden bu yana Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta değişiklik üzerine değişiklik oluyor.
Fenerbahçe: Aziz Yıldırım gitti, Ali Koç geldi. Arada Damien Comolli geldi, gitti. Aykut Kocaman gitti. Cocu geldi, gitti. Ersun Yanal geldi, daha fazla dayanamadı, o da gitmek zorunda kaldı.
Beşiktaş: Başkan Fikret Orman seçim kararı aldı, Ahmet Nur Çebi geldi. Şenol Güneş gitti, Abdullah Avcı geldi. O da gitti yerine Sergen Yalçın geldi.
HAKARET DAVASI AÇTI
Fatih Terim'e sosyal medya hesabı Twitter'dan hakaret ettiği iddia edilen Tamer Samet Ş. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameyi kabul eden İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi, taraflara davetiye gönderdi. İlk duruşma,11 Haziran'da...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...