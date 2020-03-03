Rakiplerini salladı

Cimbom, Fatih Terim ile üst üste 3. şampiyonluğa koşarken F.Bahçe ve Beşiktaş sancılı süreçlerden geçiyor

Galatasaray yeni bir şampiyonluğa daha yelken açarken, teknik direktör Fatih Terim'le çıkılan bu yolculuk sırasında ezeli rakipleri sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın görevine son verildi... Galatasaraylı taraftarların iddiasına göre Ali Koç, Yanal'ın geçen hafta istifasını "Derbide alınan yenilgi sonrasında gitti" dedirtmemek için kabul etmedi. Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçtiği günden bu yana Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta değişiklik üzerine değişiklik oluyor.

Fenerbahçe: Aziz Yıldırım gitti, Ali Koç geldi. Arada Damien Comolli geldi, gitti. Aykut Kocaman gitti. Cocu geldi, gitti. Ersun Yanal geldi, daha fazla dayanamadı, o da gitmek zorunda kaldı.

Beşiktaş: Başkan Fikret Orman seçim kararı aldı, Ahmet Nur Çebi geldi. Şenol Güneş gitti, Abdullah Avcı geldi. O da gitti yerine Sergen Yalçın geldi.

HAKARET DAVASI AÇTI

Fatih Terim'e sosyal medya hesabı Twitter'dan hakaret ettiği iddia edilen Tamer Samet Ş. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameyi kabul eden İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi, taraflara davetiye gönderdi. İlk duruşma,11 Haziran'da...

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