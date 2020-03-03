03 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Rakiplerini salladı

Rakiplerini salladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Cimbom, ile üst üste 3. şampiyonluğa koşarken F.Bahçe ve Beşiktaş sancılı süreçlerden geçiyor

Galatasaray yeni bir şampiyonluğa daha yelken açarken, teknik direktör 'le çıkılan bu yolculuk sırasında ezeli rakipleri sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'de 'ın görevine son verildi... Galatasaraylı taraftarların iddiasına göre , Yanal'ın geçen hafta istifasını "Derbide alınan yenilgi sonrasında gitti" dedirtmemek için kabul etmedi. Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçtiği günden bu yana Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta değişiklik üzerine değişiklik oluyor.

Fenerbahçe: Aziz Yıldırım gitti, Ali Koç geldi. Arada Damien Comolli geldi, gitti. Aykut Kocaman gitti. Cocu geldi, gitti. Ersun Yanal geldi, daha fazla dayanamadı, o da gitmek zorunda kaldı.

Beşiktaş: Başkan seçim kararı aldı, Ahmet Nur Çebi geldi. Şenol Güneş gitti, geldi. O da gitti yerine geldi.

HAKARET DAVASI AÇTI

Fatih Terim'e sosyal medya hesabı Twitter'dan hakaret ettiği iddia edilen Tamer Samet Ş. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameyi kabul eden İstanbul 33. , taraflara davetiye gönderdi. İlk duruşma,11 Haziran'da...

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