Radamel Falcao, Sörloth, Muriç ve Cisse’yi solladı

Falcao, her 95 dakikada bir gol katkısı yaptı.

Türkiye'ye gelişi olay yaratan ama arka arkaya gelen sakatlıkları ile herkesi korkudan Radamel Falcao'nun dönüşü muhteşem oldu. Her geçen hafta vites yükselten Kolombiyalı futbolcu, oynadığı 12 maçta 8 gole ulaştı. 763 dakika sahada kalan Kolombiyalı golcü her 95 dakikada bir gol katkısı yaptı. Böylece ligin en efektif golcüsü konumuna geldi. GOL krallığında zirvede yer alan Sörloth 23 maçta 2051 dakika sahada kaldı. 19 gol attı. Her 108 dakikada bir gol katkısı verdi. Alanyasporlu Papiss Cisse ise 22 maçta 1849 dakika forma giydi. 16 gol attı. Her 116 dakikada bir gol katkısı yaptı. Fenerbahçe'de Muriç 23 maçta 1993 dakika sahada kaldı. 13 gol attı. Kosovalı golcü ise 153 dakikada bir gol katkısı verdi.

