03 Mart 2020, Salı
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Heykeli dikilecek adam
Giriş Tarihi: 03.03.2020
Galatasaray'ın başarılı ismi Fernando Muslera, son kararıyla birlikte taraflı tarafsız herkesin alkışını topladı.
Galatasaray'ın başarılı ismi Fernando Muslera, son kararıyla birlikte taraflı tarafsız herkesin alkışını topladı. Yaklaşık 10 senedir ülkemizde futbol hayatını sürdüren, karakteri ve profesyonelliği ile ülkedeki herkesin saygısını kazanan Uruguaylı eldivenin, bu ay alacağı maaşını şehit ailelerine bağışlama kararı aldığı ifade edildi.
ÖRNEK OLDU
Son yaşanan olaylardan oldukça etkilenen Muslera, Galatasaray'dan alacağı 375 bin euro'yu (2.5 milyon TL) hiç düşünmeden şehit ailelerine verdi. Başarılı eldivenin bu davranışı ile örnek isim haline geldi.
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