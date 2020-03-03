Galatasaray'dan TFF'ye Sivasspor başvurusu!

Süper Lig'in 25. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir mücadele oynanacak... Demir Grup Sivasspor sahasında 8 haftadır puan kaybetmeyen Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray'dan TFF'ye flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 25. haftası şampiyonluğu çok yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne olacak... Demir Grup Sivasspor, sahasında 8 maçtır galip gelen Galatasaray'ı ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılılardan şok bir hamle geldi. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışı veren iki takım kozlarını paylaşacak. 48 puanlı Demir Grup Sivasspor yine 48 puanlı Galatasaray'ı ağırlayacak. Şampiyonluk için kritik öneme sahip mücadele öncesi sarı-kırmızılı takım TFF'ye başvuruda bulundu.

ASLAN'DAN BAŞVURU! SİVAS MAÇI 16.00'DA OYNANSIN

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi, DG Sivasspor deplasmanında Pazar günü 19.00'da başlayacak maçın saatinin değişmesi için TFF'ye başvurdu. Pazar günü en düşük 2 derece olması beklenen hava durumunun futbolu engellememesi adına maçın 16.00'da oynanması için başvuru yapan sarı-kırmızılılar gelecek kararı bekliyor.

HERKES GİTTİ TERİM KALDI

22 Aralık 2017'de G.Saray'a geri dönen Fatih Terim, takımın başında 26 ayı geride bıraktı. Bu periyoda iki şampiyonluk, bir Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa sığdıran Terim, meslektaşlarını da bir bir gönderdi ve listeye F.Bahçe'den Ersun Yanal eklendi. Ligde son 3 sezonda Terim&G.Saray dışında teknik direktör değişikliği yapmayan takım kalmadı. Terim görevdeyken Fenerbahçe 4 (Aykut Kocaman, Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal), Beşiktaş 3 (Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın) ve Trabzonspor 3 (Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir) farklı teknik adamla çalıştı.

4 MİLYON TL DOPİNG!

Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini Galatasaray yönetimi, 4 milyon TL primle ödüllendirme kararı almıştı. Deplasmanda oynanacak kritik Sivas maçı öncesi de bu prim dağıtılarak takıma ekstra motivasyon sağlanacak.

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