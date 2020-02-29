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Önemli olan şampiyonluk
Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 Giriş Tarihi: 29.02.2020
Başkan Cengiz futbol, basketbol ve voleyboldaki zaferlerin ardından net konuştu: Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluk vardır
Sarı-kırmızılılar, zaferlerle dolu bir haftayı geride bıraktılar. Cimbom, Kadıköy'de 20 sene sonra Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Erkek basketbolcular da 10 sezon sonra sarı-lacivertlileri deplasmanda 80-75 mağlup ederek camiaya büyük gurur yaşattılar. Kadın voleybol takımı da THY'yi 3-2 yendi. Mücadeleyi salonda takip eden başkan Mustafa Cengiz "Camia adına çok mutluyuz. Umarım bunlar sürekli ve kalıcı başarılar olur. Bizim için önemli olan şampiyonluklar. Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluk vardır" ifadelerini kullandı. Cengiz, kazandıkları galibiyetleri veya kaybettikleri maçlardan sonra üzüntüleri dengeli şekilde karşıladıklarını belirtti. Böyle bir kültüre sahip olduklarını kaydetti.
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