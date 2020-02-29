29 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Hakkaniyetli olsunlar

Hakkaniyetli olsunlar
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.02.2020

’nın F.Bahçe-G.Saray karşılaşması sonrası verdiği cezalar sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz’i tatmin etmedi. Cengiz “Ben çok üzüldüm. Teknik direktörlerine 1 maç, Belhanda’ya 1 maç, onlarda direkt kırmızı görene 1 maç. Bize ikili mücadeleden 3 maç ceza verildiğini gördük” dedi. Cengiz rakibe ceza verilsin modunda olmadıklarını ancak hakkaniyetten de sapılmaması gerektiğini söyledi.

'nın F.Bahçe-G.Saray karşılaşması sonrası verdiği cezalar sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'i tatmin etmedi. Cengiz "Ben çok üzüldüm. Teknik direktörlerine 1 maç, Belhanda'ya 1 maç, onlarda direkt kırmızı görene 1 maç. Bize ikili mücadeleden 3 maç ceza verildiğini gördük" dedi. Cengiz rakibe ceza verilsin modunda olmadıklarını ancak hakkaniyetten de sapılmaması gerektiğini söyledi.
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