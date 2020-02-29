8. harika için

İkinci devrede tüm maçlarını kazanan Galatasaray, Fenerbahçe galibiyeti sonrası şampiyonluk modunu açtı. Terim ‘tam konsantrasyon’ emri verdi. Yeni hedef 8’de 8...

Aslan ligin ilk yarısında rakiplerinin çok gerisinde kalınca şampiyonluk yarışında adı anılmıyordu. Ancak sarı-kırmızılı kulüpte pes etmeyen biri vardı: Fatih Terim... İmparator bir kez daha camiayı etrafında kenetledi ve galibiyet serisinin ilk kıvılcımını yaktı. İlk yarının son maçında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Cimbom, ikinci devreye ise fırtına gibi başladı. Oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanarak topladığı puanlarla üst sıraları yakaladı. Şampiyonluk umutlarını iyice artırdı.

FATİH TERİM UYARIYOR

SARI-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim en çok oyuncuların rehavete girmesinden endişe ediyor. Bunun için dizginleri elinde tutan İmparator, motivasyon konuşmalarıyla öğrencilerini sık sık uyarıyor. Deneyimli çalıştırıcı "Fenerbahçe karşılaşmasını kazandık ve 3 puanımızı aldık. O orada bitti. Şimdi önümüzde yeni bir maç, yeni bir 3 puan var. Bunu almak için sonuna kadar savaşacağız" ifadeleriye öğrencilerini karşılaşmaya motive ediyor. Hedef seriyi 8 maça çıkarmak.

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