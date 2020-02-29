29 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da hedef 8'de 8

Galatasaray'da hedef 8'de 8
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.02.2020

'deki son 7 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, 24. hafta maçında yarın 'ni konuk edecek. Sakatlığı bulunan Lemina ile kart cezalısı maçta forma giyemeyecek.

, 'in 24. hafta maçında yarın sahasında ile karşı karşıya gelecek.

Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'de 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 45 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 23. haftayı lider 'in bir puan gerisinde kapattı.

Gençlerbirliği ise ligde çıktığı maçların 7'sini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 10'unda mağlup oldu. Başkent ekibi, 23. haftayı 27 puanla 10. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere sona ermişti.

HEDEF 8'DE 8

Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk ve 'yi mağlup etti.

Galatasaray, ligde galip geldiği son 7 maçında 21 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

LEMINA SAKAT, BELHANDA CEZALI

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina ile cezalısı Younes , forma giyemeyecek.

Ligin 22. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Lemina ile geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Belhanda, yarın kadroda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda ve Sofiane Feghouli ise ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular yarın sarı kart görmeleri durumunda, 25. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.

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