Falcao ile devam
Kadıköy'de kazanılan penaltıyı soğukkanlı şekilde filelerle buluşturan Radamel Falcao, Gençlerbirliği mücadelesinde de ilk 11'de yer alacak. Kolombiyalı yıldızın yokluğunda Adem Büyük beklentileri aşmış ve attığı gollerle müthiş serinin mimarı olmuştu. Kadıköy'de kaydettiği golle moral bulan 33 yaşındaki futbolcu sakatlığı nüksetmediği sürece 11'de çıkacak.
Kadıköy'de kazanılan penaltıyı soğukkanlı şekilde filelerle buluşturan Radamel Falcao, Gençlerbirliği mücadelesinde de ilk 11'de yer alacak. Kolombiyalı yıldızın yokluğunda Adem Büyük beklentileri aşmış ve attığı gollerle müthiş serinin mimarı olmuştu. Kadıköy'de kaydettiği golle moral bulan 33 yaşındaki futbolcu sakatlığı nüksetmediği sürece 11'de çıkacak.
FORMASI 5 BİN EURO
Galatasaray, 3-1 kazanılan Fenerbahçe karşılaşması sonrasında futbolcuların formalarını açık artırmaya çıkarmıştı. En çok ilgiyi penaltıdan Cimbom'u 2-1 öne geçiren Radamel Falcao'nun forması gördü. Kolombiyalı yıldızın forması 5 bin euro'ya kadar çıktı. Falcao'yu 2800 euro ile Henry Onyekuru, 2600 euro ile Fernando Muslera takip etti.
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