29 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Falcao ile devam

Falcao ile devam
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Kadıköy'de kazanılan penaltıyı soğukkanlı şekilde filelerle buluşturan , mücadelesinde de ilk 11'de yer alacak. Kolombiyalı yıldızın yokluğunda beklentileri aşmış ve attığı gollerle müthiş serinin mimarı olmuştu. Kadıköy'de kaydettiği golle moral bulan 33 yaşındaki futbolcu sakatlığı nüksetmediği sürece 11'de çıkacak.

Kadıköy'de kazanılan penaltıyı soğukkanlı şekilde filelerle buluşturan , mücadelesinde de ilk 11'de yer alacak. Kolombiyalı yıldızın yokluğunda beklentileri aşmış ve attığı gollerle müthiş serinin mimarı olmuştu. Kadıköy'de kaydettiği golle moral bulan 33 yaşındaki futbolcu sakatlığı nüksetmediği sürece 11'de çıkacak.

FORMASI 5 BİN EURO

Galatasaray, 3-1 kazanılan Fenerbahçe karşılaşması sonrasında futbolcuların formalarını açık artırmaya çıkarmıştı. En çok ilgiyi penaltıdan Cimbom'u 2-1 öne geçiren Radamel Falcao'nun forması gördü. Kolombiyalı yıldızın forması 5 bin euro'ya kadar çıktı. Falcao'yu 2800 euro ile Henry Onyekuru, 2600 euro ile takip etti.

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