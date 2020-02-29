29 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Emre Akbaba 11’e

Emre Akbaba 11’e
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Galatasaray'da orta saha kurgusu bir kez daha değişiyor. Cimbom'un başarısında büyük rolü olan Mario Lemina sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisinde yoktu.

Galatasaray'da orta saha kurgusu bir kez daha değişiyor. Cimbom'un başarısında büyük rolü olan Mario Lemina sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisinde yoktu. Gabonlu yıldızın yerine forma giyen Younes Belhanda oyun bilgisiyle derbi zaferinde büyük pay sahibi oldu. Ancak oyundan çıkarken ikinci sarı kartı görüp atılınca bu hafta 'ne karşı o da yok. , Lemina ve Belhanda'nın yokluğunda Emre 'ya tekrar 11'de şans verecek. İmparator, 27 yaşındaki futbolcunun savunma arasına yaptığı sızmalardan gol bekliyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Karaman'ın golleri Düsseldorf'a yetmedi! Karaman'ın golleri Düsseldorf'a yetmedi!
Ryan Babel sitem etti! Ben de insanım Ryan Babel sitem etti! "Ben de insanım"
Taraftarlar akın etti! Gençlerbirliği maçı... Taraftarlar akın etti! Gençlerbirliği maçı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör