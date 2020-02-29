29 Şubat 2020, Cumartesi
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Emre Akbaba 11’e
Giriş Tarihi: 29.02.2020
Galatasaray'da orta saha kurgusu bir kez daha değişiyor. Cimbom'un başarısında büyük rolü olan Mario Lemina sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisinde yoktu.
Galatasaray'da orta saha kurgusu bir kez daha değişiyor. Cimbom'un başarısında büyük rolü olan Mario Lemina sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisinde yoktu. Gabonlu yıldızın yerine forma giyen Younes Belhanda oyun bilgisiyle derbi zaferinde büyük pay sahibi oldu. Ancak oyundan çıkarken ikinci sarı kartı görüp atılınca bu hafta Gençlerbirliği'ne karşı o da yok. Fatih Terim, Lemina ve Belhanda'nın yokluğunda Emre Akbaba'ya tekrar 11'de şans verecek. İmparator, 27 yaşındaki futbolcunun savunma arasına yaptığı sızmalardan gol bekliyor.
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