29 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

40’ına kadar kaleci bakmayın

40’ına kadar kaleci bakmayın
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan 'nın sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Sarı-kırmızılılar, 5 şampiyonluk ve sayısız kupa kazanan kaptanını takımda tutmak istiyor.

Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan 'nın sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Sarı-kırmızılılar, 5 şampiyonluk ve sayısız kupa kazanan kaptanını takımda tutmak istiyor. Uruguaylı eldivene öncelikle 2 yıllık sözleşme önerilecek. Ardından kontratı karşılıklı şekilde 1 yıl uzatılacak. 33 yaşındaki Fernando Muslera'nın isteği 40 yaşına kadar sarı-kırmızılıların kalesini korumak. Tecrübeli eldivenin bu fikrini çok yakın olduğu Abdurrahim Albayrak'a da söyleyerek "Ben 40'a gelene kadar kaleci bakmayın" dediği öğrenildi.
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