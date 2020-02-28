Fortuna Düsseldorf 3-3 Hertha Berlin l MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga 24. hafta mücadelesinde Fortuna Düsseldorf, sahasında Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga 24. hafta mücadelesinde Fortuna Düsseldorf ile Hertha Berlin, Esprit Arena Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Fortuna Düsseldorf'un gollerini 6 ve 45. dakikada milli futbolcumuz Kenan Karaman ve 9. dakikada Erik Thommy kaydetti.

Kenan Karaman golle döndü

Zatürre nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Kenan Karaman sahalara golle döndü. Milli futbolcu bu sezon forma giydiği 10 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.

Hertha Berlin'in gollerini ise 64. dakikada kendi kalesine Erik Thommy, 66. dakikada Matheus Cunha ve 75. dakikada penaltıdan Krzysztof Piatek attı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip 21 puana yükseldi ve 16. sırada yer aldı. Deplasman temsilcisi ise 27 puanla 13. sıraya yükseldi.

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