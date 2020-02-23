23 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim: Daha farklı kazanabilirdik

Daha farklı kazanabilirdik
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020

 zorlu  deplasmanından 3 puanla dönerek önemli bir galibiyet aldı.  karşısında 21 senedir deplasmanda kazanamayan sarı-kırmızılılar, aldığı 3-1'lik sonuçla taraftarını sevindirdi. Maç sonunda Galatasaray   galibiyeti yorumladı.

'in 23. haftasında sahasında 'ı ağırladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 3-1 kazanarak önemli bir adım attı ve 'deki galibiyet hasretini de sonlandırmış oldu. Maçın ardından Galatasaray önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: Geçen sene de, daha önceki yıllarda da söylemiştim. Bu istatistik benim için çok önemli değil açıkçası, şampiyon olduğumuz her yıl burada kazansak ne olur, kazanmasak ne olur. Benim için çok önemli değil. Tüm Galatasaraylılar buna çok sevinmiştir, o yüzden çok sevinçliyim. Galibiyeti onlara hediye ediyoruz.

ÇOK FARKLI DA BİTEBİLİRDİ

Fatih Terim: Dün Beşiktaş-Trabzonspor maçı çok güzel maç oldu. Bugün de o seviyenin altına düşmediğimiz için sevinçliyim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ne istendiyse, ne gerekiyorsa onu yaptılar. Çok farklı da bitebilirdi. 1. dakikadan 100. dakikaya kadar ciddi, konsantre oynadık. 3 puanı hak ederek aldık, hem de iyi oynayarak aldık. Oyunun her bölümünü iyi oynadık. İlk 20 dakika oyun kopabilirdi. Sonradan da nasıl oynanması gerekirse öyle oynadık.

OYUNCULARIMLA BUGÜN GURUR DUYDUM

Fatih Terim: Özellikle son bölgede her atağı sonuçlandırdık. Top bizdeydi, mücadele anlamında her şey vardı. Herhalde bir derbide ulaşılabilecek en yüksek pozisyon sayısına ulaştık diye düşünüyorum. Oyuncularımla bugün gurur duydum. Hayırlı olsun. Her düşündüğünüz bazen olmuyor ama bugün geriden bloklar arası çabuk ve net çıkmayı çok çalıştık. Direkt ve net çıktık, bunu başardık. Onyekuru ile çok pozisyona girdik. Soso girdi, Ömer girdi.

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