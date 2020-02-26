Dönüşlerin ustası Fatih Terim

Devre arasına 6 rakibinin arkasında giren Aslan, yeniden zirveye ortak oldu. Galatasaray'da 8 şampiyonluk gören Fatih Terim'in 4'ünde ligin ilk yarısını rakiplerinden geride kapatması dikkat çekti.

Terim'li Cimbom 1997-98'de ilk yarıyı 39 puanlı F.Bahçe'nin 6 puan gerisinde kapatıp 75 puanla şampiyon oldu. 1998-99'da F.Bahçe ve Beşiktaş'ın 1 puan gerisinden gelip 78 puanla mutlu sona ulaştı. Başakşehir'in 2017-18'de 1 puan, geçen sezon ise 6 puan arkasından Cimbom, 75 ve 69 puanla ipi göğüsledi.

TEK RAKİBİ LIVERPOOL

Dünyada 2020 tarihinde kendi liginde maç kaybetmeyen iki takım var. Biri Galatasaray, diğer ise Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Liverpool. Galatasaray 2020 yılında çıktığı 6 maçı kazanırken, Liverpool önceki gün evinde West Ham'ı da yenerek 8'de 8 yaptı.

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