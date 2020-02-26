26 Şubat 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Dönüşlerin ustası Fatih Terim

Dönüşlerin ustası Fatih Terim
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.02.2020

Devre arasına 6 rakibinin arkasında giren Aslan, yeniden zirveye ortak oldu. 'da 8 şampiyonluk gören 'in 4'ünde ligin ilk yarısını rakiplerinden geride kapatması dikkat çekti.

Terim'li Cimbom 1997-98'de ilk yarıyı 39 puanlı F.Bahçe'nin 6 puan gerisinde kapatıp 75 puanla şampiyon oldu. 1998-99'da F.Bahçe ve 'ın 1 puan gerisinden gelip 78 puanla mutlu sona ulaştı. 'in 2017-18'de 1 puan, geçen sezon ise 6 puan arkasından Cimbom, 75 ve 69 puanla ipi göğüsledi.

TEK RAKİBİ LIVERPOOL

Dünyada 2020 tarihinde kendi liginde maç kaybetmeyen iki takım var. Biri , diğer ise 'de şampiyonluğa koşan . Galatasaray 2020 yılında çıktığı 6 maçı kazanırken, Liverpool önceki gün evinde West Ham'ı da yenerek 8'de 8 yaptı.

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