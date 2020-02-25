25 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Marcao'dan Hulusi Belgü'ye olay gönderme!

Marcao'dan F.Bahçeli eski yöneticiye olay gönderme!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.02.2020

'ın 'yi Ülker Stadı'nda 3-1 mağlup ederek 21 yıllık yenilmezliğini bitirmesinin yankıları devam ediyor. Fenerbahçe galibiyetinin tarihini koluna dövme yaptıran sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı futbolcusu Marcao, kendisine bu konuda tepki gösteren Fenerbahçeli eski yönetici 'ye hesabı üzerinden '4 yıldız' emojisi göndererek üç yıldızı bulunan sarı-lacivertlilere göndermede bulundu.

'ın 21 yıl aradan sonra 'de elde ettiği galibiyeti konuşulmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı stoperi Marcao, Fenerbahçe zaferinin tarihi olan 23.02.2020'yi koluna dövme yaptırarak hesabından paylaştı.

'ın başkanlığı döneminde sarı-lacivertli kulüpte yöneticilik yapan , Marcao'nun bu hareketine tepki gösterdi. Belgü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "20 sene sonra alınan ilk galibiyete bu kadar mı sevindiniz? Hani sizin UEFA kupanız vardı? Hani siz çok şampiyon olmuştunuz? Neyse biz çok üzüldük size 20 sene sonra yenildik diye, siz de sevinin 20 sene sonra yendik diye, 20 sene sonra bir kez daha yenersiniz inşallah! 2040'ta." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcu ise Hulusi Belgü'ye yanıt olarak '4 yıldız' emojisi göndererek 3 yıldızı bulunan Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

İşte o paylaşım:


Marcao Fenerbahçe zaferini ölümsüzleştirdi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Marcao Fenerbahçe zaferini ölümsüzleştirdi Marcao Fenerbahçe zaferini ölümsüzleştirdi
Ersun Yanal ile ilgili flaş iddia! Derbiden 3 saat önce... Ersun Yanal ile ilgili flaş iddia! Derbiden 3 saat önce...
Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe açıklaması Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör