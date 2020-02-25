Marcao'dan Hulusi Belgü'ye olay gönderme!

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Ülker Stadı'nda 3-1 mağlup ederek 21 yıllık Kadıköy yenilmezliğini bitirmesinin yankıları devam ediyor. Fenerbahçe galibiyetinin tarihini koluna dövme yaptıran sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı futbolcusu Marcao, kendisine bu konuda tepki gösteren Fenerbahçeli eski yönetici Hulusi Belgü'ye sosyal medya hesabı üzerinden '4 yıldız' emojisi göndererek üç yıldızı bulunan sarı-lacivertlilere göndermede bulundu.

Galatasaray'ın 21 yıl aradan sonra Kadıköy'de elde ettiği Fenerbahçe galibiyeti konuşulmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı stoperi Marcao, Fenerbahçe zaferinin tarihi olan 23.02.2020'yi koluna dövme yaptırarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde sarı-lacivertli kulüpte yöneticilik yapan Hulusi Belgü, Marcao'nun bu hareketine tepki gösterdi. Belgü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "20 sene sonra alınan ilk galibiyete bu kadar mı sevindiniz? Hani sizin UEFA kupanız vardı? Hani siz çok şampiyon olmuştunuz? Neyse biz çok üzüldük size 20 sene sonra yenildik diye, siz de sevinin 20 sene sonra yendik diye, 20 sene sonra bir kez daha yenersiniz inşallah! 2040'ta." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcu ise Hulusi Belgü'ye yanıt olarak '4 yıldız' emojisi göndererek 3 yıldızı bulunan Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

İşte o paylaşım:





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