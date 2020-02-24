24 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Yine Fenerbahçe yine Donk

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.02.2020

Galatasaraylı Ryan Donk, Fenerbahçe maçlarını boş geçmiyor. Kadıköy'de skoru 1-1 yapan 33 yaşındaki oyuncunun Süper Lig kariyerinde 3 golle en fazla ağlarını sarstığı takım Fenerbahçe oldu.

Ryan Donk 1 golü Kasımpaşa formasıyla atarken iki golü ise Galatasaray formasıyla kaydetti. Donk maç sonrası, "Çok mutluyuz. Harika bir gece" diye konuştu.

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