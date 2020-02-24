24 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Ömer’den 9. asist

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.02.2020

Ryan Donk’un attığı ilk golün kornerden ortasını yapan Ömer Bayram, ligde bu sezon 9. asistini gerçekleştirdi. ’in bu sezon orta sahada görev verdiği oyuncu, derbideki performansıyla yine tam not aldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda 2, Devler Ligi’nde de 1 asist yapan Ömer, toplamda 1 gol+12 asistle kariyerinin en parlak sezonuna şimdiden imza attı.

Ryan Donk'un attığı ilk golün kornerden ortasını yapan Ömer Bayram, ligde bu sezon 9. asistini gerçekleştirdi. 'in bu sezon orta sahada görev verdiği oyuncu, derbideki performansıyla yine tam not aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Devler Ligi'nde de 1 asist yapan Ömer, toplamda 1 gol+12 asistle kariyerinin en parlak sezonuna şimdiden imza attı.
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