Falcao yine attı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son haftaların forma ismi Adem Büyük'ü Fenerbahçe derbisinde kesti ve Falcao'ya şans tanıdı.

Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao 19'uncu haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde kendisine ilk 11'de şans bulmuş ve 1 de gol kaydetmişti. Dünyaca ünlü forvet dün akşam da penaltıdan golünü yine yazdı.

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