24 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaraylı Michael Seri hayatının maçını oynadı! İlginç istatistik...

İşte derbinin gizli kahramanı! İlginç istatistik...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 Giriş Tarihi: 24.02.2020

'in 23. haftasında 'ye konuk olan , karşılaşmayı 3-1 üstünlükle tamamlamıştı. Bu sonuça birlikte sarı-kırmızılılar, 'de 21 yıllık galibiyet hasretine son vermişti.

Karşılaşmanın gollerini , (p) ve Henry Onyekuru atarken; mücadelenin gizli ismi ise oldu.

Fildişili yıldız, 79 kez topla buluştu ve 68 isabetli pas verdi. İsabetli pas yüzdesi 97 olan yıldız orta saha, 2 uzaklaştırma yaparken, girdiği 5 ikili mücadelenin ise 3'ünü kazandı.

Seri'nin performansı bununla da sınırlı kalmadı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun en önemli istatistiği ise 12'de 12 uzun pas atması oldu. Seri, uzun pasta yüzde 100 başarı sağlayarak hücum hattını besleyen isim oldu.

Maç sonrası flaş yorum! haberin devamı

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