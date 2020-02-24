Galatasaraylı Michael Seri hayatının maçını oynadı! İlginç istatistik...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, karşılaşmayı 3-1 üstünlükle tamamlamıştı. Bu sonuça birlikte sarı-kırmızılılar, Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet hasretine son vermişti.

Karşılaşmanın gollerini Ryan Donk, Radamel Falcao (p) ve Henry Onyekuru atarken; mücadelenin gizli ismi ise Michael Seri oldu.

Fildişili yıldız, 79 kez topla buluştu ve 68 isabetli pas verdi. İsabetli pas yüzdesi 97 olan yıldız orta saha, 2 uzaklaştırma yaparken, girdiği 5 ikili mücadelenin ise 3'ünü kazandı.

Seri'nin performansı bununla da sınırlı kalmadı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun en önemli istatistiği ise 12'de 12 uzun pas atması oldu. Seri, uzun pasta yüzde 100 başarı sağlayarak hücum hattını besleyen isim oldu.

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