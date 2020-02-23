24 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a şampiyon gibi karşılama

Galatasaray'a şampiyon gibi karşılama
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra yenen , Florya'da şampiyon gibi karşılandı.

Süper Lig'in 23. haftasında 'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından, bayram yerine döndü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti ve takımlarını beklemeye başladı. Sarı-kırmızılı otobüsün görünmesinin ardından adeta bir karnavalı anımsatan görüntüler sergileyen taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve oyunculara büyük sevinç gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılı kafile adeta şampiyon olmuş gibi tesislerin içine giriş yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Mustafa Cengiz'den galibiyet yorumu Mustafa Cengiz'den galibiyet yorumu
Belhanda'dan maç sonu F.Bahçelileri kızdıran hareket! Belhanda'dan maç sonu F.Bahçelileri kızdıran hareket!
Dev derbinin hakemi bakın hangi takımı tutuyor? Halil Umut Meler... Dev derbinin hakemi bakın hangi takımı tutuyor? Halil Umut Meler...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör