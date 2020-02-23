23 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Zorlu’dan gelecekler

Zorlu’dan gelecekler
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Galatasaray, Fenerbahçe maçı için bu kez farklı bir rota izleyecek. Sarı-kırmızılılar, köprü trafiğini düşünerek Balmumcu'daki bir oteli tercih ediyordu. Bu kez tartışmalara konu olan 'daki Raffles Otel'den Kadıköy'e hareket edecek. Zorlu Center bu sezon kamuoyunun uzun süre gündeminde kalmıştı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı için bu kez farklı bir rota izleyecek. Sarı-kırmızılılar, köprü trafiğini düşünerek Balmumcu'daki bir oteli tercih ediyordu. Bu kez tartışmalara konu olan 'daki Raffles Otel'den Kadıköy'e hareket edecek. Zorlu Center bu sezon kamuoyunun uzun süre gündeminde kalmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Kadıköy'de dev randevu! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın ilk 11'i Kadıköy'de dev randevu! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın ilk 11'i
Max Kruse skor verdi! G.Saray derbisini... Max Kruse skor verdi! "G.Saray derbisini..."
U19 derbisinde kazanan Galatasaray! U19 derbisinde kazanan Galatasaray!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör