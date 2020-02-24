24 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde 57 taraftara 6222’den işlem yapıldı

Derbide 57 taraftara 6222’den işlem yapıldı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 Giriş Tarihi: 24.02.2020

Kadıköy’de dün oynanan - derbisinde 57 taraftara, çeşitli suçlardan dolayı 6222 sayılı kanundan yapıldığı açıklandı.

'in 23. haftasında Kadıköy'de ile arasında oynanan dev derbide, 57 taraftara yapıldığı açıklandı. Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; müsabakaya yasak madde sokmak, usulsüz giriş, küfürlü tezahürat, görevli memura hakaret, karaborsa, kasten yaralama, sahaya yabancı madde atmak, yasak alan ihlali, mala zarar verme, devletin kurum ve organlarını aşağılama, alkollü giriş, mala zarar verme ve açıktan hırsızlık konularından olmak üzere 57 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

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