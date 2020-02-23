23 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Son karar Falcao

Son karar Falcao
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Terim dev derbide Adem’i kenara çekip Kolombiyalı yıldızı kullanacak.

Aslan, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı. hafta boyunca 'ü en uçta oynatmıştı. Son iki antrenmanda en ileride denediği 'nun performansından tatmin oldu. Kanarya'ya karşı 11'de Kolombiyalı yıldızı kullanma kararı aldı. Adem 'hamle oyuncusu' olarak bekleyecek. İmparator'un diğer değişikliği ise Feghouli'de olacak. Cezayirli yıldız son idmanda yedek takımdaydı. Sağ kanatta Onyekuru görev yapacak.
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