23 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Cengiz’in 9. derbisi

Cengiz’in 9. derbisi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz bugüne kadar 8 defa derbi heyecanı yaşadı. Cengiz 2 galibiyet, 2 defa da yenilgi gördü. 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz bugüne kadar 8 defa derbi heyecanı yaşadı. Cengiz 2 galibiyet, 2 defa da yenilgi gördü. 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

YÖNETIM TEK MİNİBÜSLE

Cimbom'da yönetim de tam kadro olarak Kadıköy'de takımlarını destekleyecekler. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi 12 kişilik bir minibüsle Ülker Stadı'na geçecek. Burada kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi izleyecek.

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