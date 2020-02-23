Saldırın durmadan
Aslan 20 yıldır kazanamadığı Kadıköy’de agresif bir oyun sergileyecek. İmparator “Topu kaybettiğiniz yerde geri kazanın. 1 puana değil, kazanmaya gidiyoruz” dedi.
Süper Lig'de 6'da 6 yaparak yeniden zirveye ortak olan Galatasaray'ın zorlu fikstürü Fenerbahçe deplasmanıyla başlıyor. Galatasaray, 20 yıldır kazanamadığı Kadıköy'e yenilmemek için değil, kazanmaya gidiyor. Teknik direktör Fatih Terim de öğrencilerini bu yönde motive ediyor. İmparator "Sezonun ilk yarısında önemli puanlar kaybettik. Daha fazlasını yitirme lüksümüz kalmadı. Buraya kadar çok iyi geldik. Fenerbahçe'yi deplasmanda uzun süredir yenemiyoruz ancak her serinin bir sonu vardır. Kafanızda bu maçı kazanmak olsun. Çıkın ona göre oynayın" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, Fenerbahçe'nin bu sezon zorlandığı maçlarda rakibin hep temaslı oyun sergilediğini öğrencilerine de aktardı. Usta çalıştırıcı "Topu kaybettiğiniz yerde kazanmak için uğraşın. Savunmadan çıkarken risk almayacaksınız. Top rakipteyken agresif olun. İkili mücadelelerde pes etmeyin. Hücumda ise rahat olacaksınız. Şut atmaktan çekinmeyin" dedi. İmparator, ellerinde sadece Süper Lig kulvarının kaldığını hatırlattı. Usta hoca, öğrencilerinden tam konsantrasyonla mücadele etmelerini istedi. Sarı-kırmızılı futbolcular da galibiyet yemini ettiler.
35 OTOBÜSLE AKIN EDiYORLAR
Sarı-kırmızılı taraftarların Ülker Stadı'na gidiş planı belli oldu. TT Stadı'nda buluşup 15.00'te kendilerine tahsis edilen 35 otobüsle Kadıköy'e hareket edecekler.
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