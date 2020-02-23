Donk’a özel görev

Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe'deki iki isme özel önlem almayı planlıyor. Alan savunması yapacak olan Aslan, meşin yuvarlak Max Kruse'ye geldiğinde ise tehlikeli paslar veya şutlar atmaması için bu oyuncuya yakın oynayacak.

İmparator'un asıl önlem alacağı isim ise Vedat Muriç olacak. 3 haftadır suskun olan Kosovalı forvet oyuncusu ilk başta Ryan Donk'a emanet edilecek. Marcao da yardım gerektiği anlarda Donk'a yakın oynayarak Vedat'a göz açtırmayacak.

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