Hazırlıklar tamamlandı

Sarı-kırmızılılar dün yaptığı antrenmanın ardından kampa girdi. Cimbom, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda çalıştı. Isınma ile başlayan idman, 5'e 2 dar alanda pasla devam etti.

Sarı-kırmızılılar dün yaptığı antrenmanın ardından kampa girdi. Cimbom, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda çalıştı. Isınma ile başlayan idman, 5'e 2 dar alanda pasla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Yenilenme koşusu ve soğuma ile antrenman sona erdi. Takım Zorlu'da kampa girdi.

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