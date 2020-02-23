23 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray'dan paylaşım

F.Bahçe galibiyeti sonrası G.Saray'dan flaş paylaşım
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.02.2020

3-1'lik galibiyeti sonrası cephesinden flaş paylaşım geldi. Sarı kırmızılı ekip twitter hesabından akıllı bir telefonun 'Mayıslar bizimdir' modu aktif ediliyor.

- maçı sonrası derbiyi zaferle kapatan taraftan önemli bir paylaşım geldi. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından 'Mayıslar bizimdir' paylaşımı yapılarak,, video paylaşxıldı.

Videoda, akıllı bir telefonun 'Mayıslar bizimdir' modu aktif ediliyor.

Bu paylaşım Galatasaraylı taraftarlardan çok kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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