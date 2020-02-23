23 Şubat 2020, Pazar
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Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray'dan paylaşım
Giriş Tarihi: 23.02.2020
3-1'lik Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray cephesinden flaş paylaşım geldi. Sarı kırmızılı ekip twitter hesabından akıllı bir telefonun 'Mayıslar bizimdir' modu aktif ediliyor.
Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası derbiyi zaferle kapatan taraftan önemli bir paylaşım geldi. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından 'Mayıslar bizimdir' paylaşımı yapılarak,, video paylaşxıldı.
Videoda, akıllı bir telefonun 'Mayıslar bizimdir' modu aktif ediliyor.
Bu paylaşım Galatasaraylı taraftarlardan çok kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
#MayıslarBizimdir 😎 #FBvGS pic.twitter.com/YBziKyX7a9— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 23, 2020
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