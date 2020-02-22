22 Şubat 2020, Cumartesi
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F.BAHÇE'YE KARŞI KARNESİ
Maç 30
Galibiyet 10
Beraberlik 11
Mağlubiyet 9
FATİH TERİM'İN DERBİ KARNESİ
Maç 61
Galibiyet 22
Beraberlik 23
Mağlubiyet 16
Terim’in derbi karnesi
Giriş Tarihi: 22.02.2020
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal kariyerleri boyunca birbirlerine 12 kez rakip oldular.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal kariyerleri boyunca birbirlerine 12 kez rakip oldular. Bu maçların 4'ünü Terim'in öğrencileri, 1'ini ise Yanal'ın takımı kazandı. 7 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki deneyimli çalıştırıcı 3 derbi maçında karşı karşıya geldiler. Tek galibiyeti Fatih Terim aldı. Drogba'nın golüyle Aslan rakibini 1-0 mağlup etmişti.
F.BAHÇE'YE KARŞI KARNESİ
Maç 30
Galibiyet 10
Beraberlik 11
Mağlubiyet 9
FATİH TERİM'İN DERBİ KARNESİ
Maç 61
Galibiyet 22
Beraberlik 23
Mağlubiyet 16
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