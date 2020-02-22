22 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Türk cevheri Mustafa Kapı

Türk cevheri Mustafa Kapı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Sarı-kırmızılıların bıraktığı Mustafa Kapı'nın adı ile anılıyor.

Sarı-kırmızılıların bıraktığı Mustafa Kapı'nın adı ile anılıyor. İspanyol basını da "17 yaşındaki Mustafa Kapı Barça'nın gündeminde. O bir mücevheri. Büyük potansiyeli var. Barça onu alarak yeni İniesta'sını yetiştirmek istiyor" ifadelerini kullandı.
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