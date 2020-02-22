22 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Emre Mor’dan memnunlar

Emre Mor’dan memnunlar
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Aslan kadrosunda görmek istemediği Emre Mor'u Olympiakos'a göndermişti.

Aslan kadrosunda görmek istemediği Emre Mor'u Olympiakos'a göndermişti. 22 yaşındaki futbolcu kısa sürede Yunan ekibinin gözdeleri arasına girdi. Teknik direktör Pedro Martins'ten tam not aldı. Gazeteler "Bu çocukta iş var" yazdı.
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