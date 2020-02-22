22 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Olayların faturası ağır oluyor

Olayların faturası ağır oluyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Son 10 yılda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp 2 milyon 193 bin 750, sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 640 bin 500 lira para cezası aldı.

Son 10 yılda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp 2 milyon 193 bin 750, sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 640 bin 500 lira para cezası aldı. Fenerbahçe'ye 7, Galatasaray'a 3 maç seyircisiz oynama cezası verildi. 10, 8, Engin Baytar 11, , Meireles ve Jailson 8'er maç ceza aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci olay oldu! Galatasaray... Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci olay oldu! Galatasaray...
Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter "Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter"
Getafe - Ajax maçına Babel damgası! Rakibiyle alay etti Getafe - Ajax maçına Babel damgası! Rakibiyle alay etti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör