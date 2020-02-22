22 Şubat 2020, Cumartesi
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Olayların faturası ağır oluyor
Giriş Tarihi: 22.02.2020
Son 10 yılda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp 2 milyon 193 bin 750, sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 640 bin 500 lira para cezası aldı.
Son 10 yılda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp 2 milyon 193 bin 750, sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 640 bin 500 lira para cezası aldı. Fenerbahçe'ye 7, Galatasaray'a 3 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Fatih Terim 10, Hasan Şaş 8, Engin Baytar 11, Volkan Demirel, Meireles ve Jailson 8'er maç ceza aldı.
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