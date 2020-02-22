22 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Lemina riske edilmeyecek

Lemina riske edilmeyecek
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Cimbom'da gözler bir süredir Mario Lemina'daydı. Gabonlu yıldız dünkü çalışmada da yer almadı.

Cimbom'da gözler bir süredir Mario Lemina'daydı. Gabonlu yıldız dünkü çalışmada da yer almadı. oyuncusuyla görüşerek "Bu maçta ne kadar çok oynamak istediğini biliyorum ama seni burada zorlayıp gelecek haftaları kaybedemeyiz. Tam iyileşmen için süre gerek. Biz de bunu bekleyeceğiz" diye konuştu.
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