Vodoo büyüsü yaptı!

Bir Atletico Madrid taraftarı, Devler Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesi voodoo büyüsü yaparak internette görüntüleri paylaştı. Taraftar, Liverpool'un yıldızları Mane, Salah, Firmino ve Alisson'un fotoğraflarını çıkarıp, bez bebeklere iğneler batırmıştı. Atletico maçı 1-0 kazanınca bir Galatasaray taraftarı aynısını uyguladı. Muriç, Kruse, Altay ve Serdar'ın fotoğrafları üzerine iğneler batırarak totemini uyguladı.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ

BirAtletico Madrid taraftarı, Devler Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesi voodoo büyüsü yaparak internette görüntüleri paylaştı. Taraftar, Liverpool'un yıldızları Mane, Salah, Firmino ve Alisson'un fotoğraflarını çıkarıp, bez bebeklere iğneler batırmıştı. Atletico maçı 1-0 kazanınca bir Galatasaray taraftarı aynısını uyguladı. Muriç, Kruse, Altay ve Serdar'ın fotoğrafları üzerine iğneler batırarak totemini uyguladı.