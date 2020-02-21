21 Şubat 2020, Cuma
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Vodoo büyüsü yaptı!
Giriş Tarihi: 21.02.2020
Bir Atletico Madrid taraftarı, Devler Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesi voodoo büyüsü yaparak internette görüntüleri paylaştı. Taraftar, Liverpool'un yıldızları Mane, Salah, Firmino ve Alisson'un fotoğraflarını çıkarıp, bez bebeklere iğneler batırmıştı. Atletico maçı 1-0 kazanınca bir Galatasaray taraftarı aynısını uyguladı. Muriç, Kruse, Altay ve Serdar'ın fotoğrafları üzerine iğneler batırarak totemini uyguladı.
Bir Atletico Madrid taraftarı, Devler Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesi voodoo büyüsü yaparak internette görüntüleri paylaştı. Taraftar, Liverpool'un yıldızları Mane, Salah, Firmino ve Alisson'un fotoğraflarını çıkarıp, bez bebeklere iğneler batırmıştı. Atletico maçı 1-0 kazanınca bir Galatasaray taraftarı aynısını uyguladı. Muriç, Kruse, Altay ve Serdar'ın fotoğrafları üzerine iğneler batırarak totemini uyguladı.
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