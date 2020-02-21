21 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

Mariano dönüyor

Mariano dönüyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.02.2020

Aslan'da geçtiğimiz haftaki maçında cezasını tamamlayan Mariano 11'e dönüyor. Brezilyalı yıldız ikinci yarıda çıkışa geçerek 3 asist yaptı. 33'lük yıldızın forması garanti.

Aslan'da geçtiğimiz haftaki maçında cezasını tamamlayan Mariano 11'e dönüyor. Brezilyalı yıldız ikinci yarıda çıkışa geçerek 3 asist yaptı. 33'lük yıldızın forması garanti.
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