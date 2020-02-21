21 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

45 milyonluk ödeme yapıldı

45 milyonluk ödeme yapıldı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.02.2020

Galatasaray yönetimi derbi öncesi futbolcuların alacaklarını sıfırlayarak kafalardaki soru işaretlerini giderdi. Sarı-kırmızılılar takıma 7 milyon Euro'luk yani 45 milyon TL'lik ödeme yaptı. İdareciler, Fenerbahçe derbisi kazanılırsa takıma rekor bir prim vermeyi de hedefliyor.

Galatasaray yönetimi derbi öncesi futbolcuların alacaklarını sıfırlayarak kafalardaki soru işaretlerini giderdi. Sarı-kırmızılılar takıma 7 milyon euro'luk yani 45 milyon TL'lik ödeme yaptı. İdareciler, Fenerbahçe derbisi kazanılırsa takıma rekor bir prim vermeyi de hedefliyor.
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