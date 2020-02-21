45 milyonluk ödeme yapıldı

Galatasaray yönetimi derbi öncesi futbolcuların alacaklarını sıfırlayarak kafalardaki soru işaretlerini giderdi. Sarı-kırmızılılar takıma 7 milyon Euro'luk yani 45 milyon TL'lik ödeme yaptı. İdareciler, Fenerbahçe derbisi kazanılırsa takıma rekor bir prim vermeyi de hedefliyor.

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Galatasaray yönetimi derbi öncesi futbolcuların alacaklarını sıfırlayarak kafalardaki soru işaretlerini giderdi. Sarı-kırmızılılar takıma 7 milyon euro'luk yani 45 milyon TL'lik ödeme yaptı. İdareciler, Fenerbahçe derbisi kazanılırsa takıma rekor bir prim vermeyi de hedefliyor.