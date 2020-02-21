10 bin bilet talebi

Kadıköy'de Galatasaray taraftarlarına ayrılan 2 bin bilete 10 bin kişi başvuru yaptı. Biletler 200 TL'den satışa çıkarken, özellikle genel kurul üyeleri ile kulüp çevresinden yoğun bir ilgi olduğu kaydedildi.

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Kadıköy'de Galatasaray taraftarlarına ayrılan 2 bin bilete 10 bin kişi başvuru yaptı. Biletler 200 TL'den satışa çıkarken, özellikle genel kurul üyeleri ile kulüp çevresinden yoğun bir ilgi olduğu kaydedildi.