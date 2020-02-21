21 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

10 bin bilet talebi

10 bin bilet talebi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.02.2020

Kadıköy'de Galatasaray taraftarlarına ayrılan 2 bin bilete 10 bin kişi başvuru yaptı. Biletler 200 TL'den satışa çıkarken, özellikle genel kurul üyeleri ile kulüp çevresinden yoğun bir ilgi olduğu kaydedildi.

Kadıköy'de Galatasaray taraftarlarına ayrılan 2 bin bilete 10 bin kişi başvuru yaptı. Biletler 200 TL'den satışa çıkarken, özellikle genel kurul üyeleri ile kulüp çevresinden yoğun bir ilgi olduğu kaydedildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Ersun Yanal ve Fatih Terim'in derbi planları ortaya çıktı Ersun Yanal ve Fatih Terim'in derbi planları ortaya çıktı
G.Saray F.Bahçe hazırlıklarına devam etti! Lemina... G.Saray F.Bahçe hazırlıklarına devam etti! Lemina...
Mustafa Cengiz: Altın tahtla karşıla önemi yok! Mustafa Cengiz: Altın tahtla karşıla önemi yok!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör