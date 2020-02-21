21 Şubat 2020, Cuma
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Adem mi Falcao mu?
Giriş Tarihi: 21.02.2020
Son haftaların golcüsü Adem Büyük’ün formayı hak ettiği konuşuluyor. Falcao içinse, “Fener derbisinde oynamazsa ne zaman oynayacak?” tartışmaları var.
Galatasaray taraftarları derbi kadrosu üzerinde tartışırken en büyük iki soru ortaya çıktı. İlki, ileri uçta Adem Büyük mü, yoksa Falcao'nun mu forma giyeceği konusu. İkincisi ise Lemina olmazsa yerinde kimin oynayacağı mevzusu. Lemina'nın durumunun son anda belirleneceği düşünülürken, taraftarlar santrfor konusunda ikiye bölündü. Bir kısım taraftar Adem'in çok formda olduğunu ve son 4 lig maçında 5 gol attığını hatırlatıyor ve tecrübeli futbolcunun formayı hak ettiğini savunuyor. Diğer kısım ise Falcao'nun "Fenerbahçe derbisinde oynamazsa hangi derbide oynayacak" yorumlarını yapıyor. Adem'in maça 11'de başlayıp savunmayı yıpratacağı, Falcao'nun da sonradan girip fişi çekeceği konuşuluyor. Diğer yandan Kolombiyalı'nın 60 dakika dahi oynayacak durumda olması halinde 11'de sahaya çıkması gerektiği belirtiliyor.
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