21 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

Adem mi Falcao mu?

Adem mi Falcao mu?
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.02.2020

Son haftaların golcüsü ’ün formayı hak ettiği konuşuluyor. içinse, “Fener derbisinde oynamazsa ne zaman oynayacak?” tartışmaları var.

Galatasaray taraftarları derbi kadrosu üzerinde tartışırken en büyük iki soru ortaya çıktı. İlki, ileri uçta mü, yoksa 'nun mu forma giyeceği konusu. İkincisi ise Lemina olmazsa yerinde kimin oynayacağı mevzusu. Lemina'nın durumunun son anda belirleneceği düşünülürken, taraftarlar santrfor konusunda ikiye bölündü. Bir kısım taraftar Adem'in çok formda olduğunu ve son 4 lig maçında 5 gol attığını hatırlatıyor ve tecrübeli futbolcunun formayı hak ettiğini savunuyor. Diğer kısım ise Falcao'nun "Fenerbahçe derbisinde oynamazsa hangi derbide oynayacak" yorumlarını yapıyor. Adem'in maça 11'de başlayıp savunmayı yıpratacağı, Falcao'nun da sonradan girip fişi çekeceği konuşuluyor. Diğer yandan Kolombiyalı'nın 60 dakika dahi oynayacak durumda olması halinde 11'de sahaya çıkması gerektiği belirtiliyor.
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